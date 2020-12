Yann Ehrlacher non si è fatto prendere dal panico quando il suo rivale Esteban Guerrieri ha vinto Gara 1 della WTCR Race of Aragón tornando in lotta per il titolo piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup.

L'argentino della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ha montato infatti gomme Goodyear da bagnato al posteriore della sua Honda Civic Type R TCR su un tracciato umido e ha rimontato dalla 16a piazza.



Parlando nell'ultima puntata di Challenge the World (video di Cyan Racing Lynk & Co), Ehrlacher ha rivelato di essere rimasto calmo e fiducioso sull'esito del campionato.



“In quel frangente abbiamo perso tanti punti, ma eravamo comunque davanti nelle altre due gare al via, quindi ero fiducioso e non mi sono fatto prendere dal panico", commenta il transalpino.



In Gara 2, Guerrieri ha tamponato per errore Bence Boldizs nel corso del primo giro ritirandosi, il che ha dato modo ad Ehrlacher di diventare Campione con un sesto posto.



