L'idea del promoter si basa su quella FIA, #PurposeDriven, con donazione di 1€ per ogni km percorso dai piloti in qualifiche e gare della serie, per raggiungere l'obiettivo di €100.000 da destinare alla lotta al COVID-19.



"Vorrei anche spendere una parola per #RaceToCare, penso sia una grande iniziativa - ha detto il pilota della Cyan Racing Lynk & Co, nuovo #FollowTheLeader. Visto il problema Coronavirus, siamo molto grati agli organizzatori del WTCR per quanto fatto, non è semplice di questi tempi far parte di un weekend di gara, ma spero di poter continuare a lungo".



Altre notizie su #RaceToCare appariranno su www.fiawtcr.com a breve.