Yann Ehrlacher e Santiago Urrutia hanno conquistato la prima fila per Gara 2 della WTCR Race of Italy all'Autodromo Vallelunga Piero Taruffi, a griglia parzialmente invertita.

I due rivali per il titolo, si sono qualificati rispettivamente 10° e 9° in Q2, assicurando alla Lynk & Co la prima fila per l'evento di domenica pomeriggio.



La seconda fila sarà composta da entrambe le RS 3 LMS del Comtoyou Team Audi Sport, grazie a Mehdi Bennani e Gilles Magnus che si sono piazzati in settima e ottava posizione. Ciò significa che il belga partirà in Gara 2 dalla terza e il marocchino dalla quarta.



Il sesto classificato, Attila Tassi, sarà in terza fila con la Honda Civic Type R TCR del LIQUI MOLY Team Engstler, davanti alla Honda della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport di Esteban Guerrieri.



Gara 1 della WTCR Race of Italy prenderà il via domenica alle 11;55, mentre Gara 2 è prevista per le 17;10.

