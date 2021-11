Yann Ehrlacher in vista della WTCR VTB Race of Russia ha partecipato a un'iniziativa ambientale questa mattina.

Il francese ha piantato un ulivo nel Parco Ornitologico Naturale nella pianura Imeretinskaya di Sochi. Così facendo, i piloti danno l'esempio e contribuiscono all'ecologia della regione al di fuori della pista con il sostegno di ANO Rosgonki, l'organizzazione che gestisce l'Autodromo di Sochi.



"L'ho fatto quando ero un bambino, solo per aiutare, quindi diciamo che questa è la prima volta", ha detto il pilota Cyan Racing Lynk & Co, Goodyear #FolllowTheLeader.



"Vivevo nel sud della Francia dove in alcuni posti ci sono grandi parchi di ulivi. Raccoglievo le olive per fare l'olio".



Alla domanda se gli piacciono le olive, Ehrlacher ha risposto: "Sì, quindi è ancora più bello poter piantare quel tipo di albero".



L'albero di Ehralcher crescerà accanto a quelli piantati in precedenti occasioni da alcuni dei nomi più importanti della Russia nel motorsport, il pilota di Formula Uno, Daniil Kvyat, e l'asso delle monoposto Robert Shwartzman, vincitore del titolo FIA Formula 3 del 2019.



"Essere accanto a due grandi figure del motorsport con Shwartzman e Kvyat è bellissimo".

