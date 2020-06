Ehrlacher: “Prendo la Pre-Stagione di Esports WTCR come la realtà”

-

La pre-stagione di Esports WTCR Championship sta per cominciare e la preparazione non è diversa dalla reaòtà, come spiega Yann Ehrlacher, impegnato al Salzburgring dalle 15;15.

“Per me Esports WTCR è da prendere seriamente come la realtà, per il semplice fatto che è il modo migliore per allenarsi - dice il pilota della Cyan Racing Lynk & Co - Provo a prepararmi come solitamente faccio, mi alleno per la stagione così come per gli sport virtuali. Mi sveglio e faccio un po' di gare simulate, poi aspetto di calmarmi e faccio bici per 10-15km oppure 50-100km, poi torno al simulatore".



“Al PC è più facile perché posso cambiare pista senza problemi. Come riscaldamento percorro una decina di giri, cosa che non è possibile nel mondo reale. Una volta fatti, sei pronto per la simulazione, senti il cuore battere più forte e scaldi le braccia".



Anche Thed Björk, Yvan Muller, Andy Priaulx correranno con le Lynk & Co 03 TCR virtuali.

