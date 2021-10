Yann Ehrlacher è sempre Goodyear #FollowTheLeader del WTCR – FIA World Touring Car Cup e continuerà ad indossare la felpa blu anche dopo l'evento di casa sua.

Il pilota Cyan Racing Lynk & Co ha finito ottavo e quinto nelle due gare ricche di azione al circuito Pau-Arnos e ora guida la classifica con 16 punti su Jean-Karl Vernay.



"Sono state due gare difficili", ha detto Ehrlacher, che ha battuto Norbert Michelisz per 0"073 in Gara 2 nella volata per il quinto posto. "Sono davvero contento di aver ottenuto punti, siamo ancora in testa mentre il divario si sta assottigliando un po'. Questo renderà il lavoro un po' più intenso in vista degli ultimi due weekend di gara".



Il prossimo appuntamento è la WTCR Race of Italy dell'Adria International Raceway dal 5 al 7 novembre.

