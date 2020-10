Il ragazzo della Cyan Racing Lynk & Co ha chiuso secondo in Gara 1, primo in Gara 2 per la terza volta nell’anno, e ottavo in Gara 3 quando ci si appresta ad andare al MotorLand Aragón per la prima WTCR Race of Spain (30 ottobre, 1 Novembre).



Il francese ha 22 punti di vantaggio su Esteban Guerrieri dopo 10 gare.



"Dopo le FP2 eravamo a un secondo e mezzo di distacco e ora siamo tornati in partita con due podi. Abbiamo avuto un buon avvio, Yvan ed io. Siamo riusciti a passare la CUPRA e poi Yvan mi ha lasciato passare e mi ha coperto le spalle per tutta la gara, quindi è stato un vero e proprio lavoro di squadra. Gli sono davvero grato per questo. Poi ho dovuto solo gestire il mio ritmo e non fare errori, fare attenzione alle gomme perché sapevo che se c’era una safety car non c’era motivo di costruire un distacco di 10 secondi. Ci stavo riuscendo. Una vittoria dalla griglia invertita non ha mai lo stesso sapore di quella dalla griglia normale, ma sono punti importanti e ne ho bisogno”.



