Gravato del massimo compensation weight, il pilota della Cyan Racing Lynk & Co è riuscito a portare la sua 03 TCR a punti in tutte e tre le gare, per cui sulla sua vettura ci sarà sempre la banda gialla sul parabrezza anche nella WTCR Race of Hungary.



“E' stato un weekend negativo e abbiamo sofferto molto, ma ho cercato di recuperare al meglio - ha detto il 24enne - Pensavo di prendere al massimo 5 punti, invece torniamo a casa con 20 e i nostri avversari più temibili hanno avuto problemi, per cui bene così, anche se il vantaggio si è ridotto".



"Sono un po' dispiaciuto perché per tutto il weekend abbiamo avuto guai. Sono d'accordo con il compensation weight, penso sia studiato bene, ma in queste condizioni non siamo nemmeno riusciti a sfruttare la griglia invertita. Alla fine mi sono preso una Top10, ma penso che tutti i piloti Lynk & Co abbiano fatto del loro meglio".



Goodyear è il fornitore ufficiale di gomme del WTCR con le sue Goodyear Eagle F1 SuperSport per asciutto e bagnato.