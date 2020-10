I due piloti della Cyan Racing Lynk & Co hanno fatto un ottimo gioco di squadra andando a siglare una doppietta preziosa in ottica campionato.



“Yvan mi ha lasciato passare e poi mi ha protetto, lo ringrazio perché è stato un ottimo gioco di squadra", ha detto Ehrlacher.



Muller ha aggiunto: "Ero preoccupato perché l’Alfa è molto leggera in termini di peso ed ero dubbioso sulle gomme anteriori per la fine della gara, per noi l’usura è maggiore. Per questo ho tenuto un po’ di distacco da Yann nel caso in cui Vernay potesse superarmi. E allo stesso tempo volevo avere pista libera davanti a me perché quando si segue una macchina troppo da vicino si ha un forte sottosterzo. Non aveva senso stare dietro a Yann perché non lo avrei attaccato, gestivo le gomme”.