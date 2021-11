Yann Ehrlacher non mostra alcun segno di voler rinunciare all'ambita felpa blu indossata dal Goodyear #FollowTheLeader nel WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Dopo la seconda vittoria della stagione ottenuta alla WTCR Race of Italy di ieri, il pilota del Cyan Racing Lynk & Co ha ora 36 punti di vantaggio su Frédéric Vervisch, con 60 punti in palio alla WTCR Race of Russia che deciderà la stagione a fine mese.



Parlando dopo il suo trionfo all'Adria International Raceway, Ehrlacher ha detto: "La fuga è stata buona, sono riuscito a prendere il comando alla partenza e poi sono scappato; l'abbiamo portata a casa. Sono davvero contento di questo e non posso che ringraziare la squadra per avermi dato una macchina così buona e per continuare a guadagnare qualcosa ogni volta che andiamo in pista. Sono davvero contento del lavoro che stiamo facendo tutti insieme".

