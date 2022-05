Yann Ehrlacher vuole prendere altir punti nel WTCR - FIA World Touring Car Cup e non soffrire al Nürburgring Nordschleife questa settimana.

Il francese ha iniziato la sua seconda difesa del titolo WTCR con un quarto posto sulle strade di Pau come miglior risultato. Ora è ottavo in classifica, a 31 punti dal Goodyear #FollowTheLeader Néstor Girolami.



"Il mio approccio sarà quello di recuperare quanti più punti possibile, visto che ne abbiamo persi alcuni durante l'ultima gara in Francia, è stato un po' doloroso perderne così tanti, però", ha detto il pilota della Cyan Racing Lynk & Co.



"Ma sono pronto a lottare questo fine settimana, perché era da molto tempo che non mi trovavo in una posizione del genere, senza difendermi".



"Correre al Nürburgring è forse la cosa più folle che si possa fare su questo pianeta ed è davvero impegnativo guidare al 100% qui, si trema dopo un giro molto veloce".



La WTCR Race of Germany inizia giovedì con le prove libere 1 dalle 14;30 CET.

