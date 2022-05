Yann Ehrlacher ha pensato alla possibilità di cambiare il suo numero 68 con l'ambito #1 in vista della quinta stagione del WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Il francese, parte della formazione Cyan Racing Lynk & Co gommata Goodyear, si è guadagnato il diritto di portare il numero uno sulla sua Lynk & Co 03 TCR essendo divenuto Campione nel 2020 e 2021.



Tuttavia, è rimasto fedele al #68, il numero del dipartimento Haut-Rhin in Francia da cui proviene.



“Ho pensato di passare al #1 perché non si sa mai quando questa opportunità potrebbe tornare a questo livello quindi. Ma, alla fine sono abbastanza legato a questo numero e ho vinto due volte con esso quindi lo tengo e basta. Spero che un giorno avrò un’altra possibilità di prendere il numero 1. Era una questione importante ma, alla fine, è solo un numero e sono più concentrato su ciò che è dietro, ovvero la macchina, il set-up e il modo in cui guido. Queste sono le cose principali, il numero è solo un accessorio”, ha detto Ehrlacher.

