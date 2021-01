Il pilota della Cyan Racing Lynk & Co vinse in Germania Gara 2 lo scorso settembre riuscendo a superare Néstro Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport - Honda) con la sua 03 TCR.



"La parte tra il Karussel e il Döttinger Höhe perché è come una singola curva in quanto non sterzi continuamente - ha spiegato il 24enne francese - Sei in traiettoria andando a sinistra, a destra, curve veloci, curve un po' più lente, anche alla fine al Marshal's Post 174 si salta sulle quattro ruote, quella è la parte più folle della pista perché sei in pieno e lasci che la macchina scorra. Ma è anche la parte migliore della pista e quella che ti piace di più".



Il Nürburgring Nordschleife ospiterà per la quarta volta la WTCR Race of Germany nel weekend dell'ADAC TOTAL 24h-Rennen.



Ecco le immagini del WTCR in azione sul Ring:



https://www.youtube.com/watch?v=5Nm9QQ36tf4&feature=emb_title