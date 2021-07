Yann Ehrlacher tornerà al MotorLand Aragón, dove fu incoronato Campione 2020 del WTCR – FIA World Touring Car Cup lo svorso novembre.

Oggi il pilota della Cyan Racing Lynk & Co cercherà di ripetere il successo ottenuto nella WTCR Race of Portugal con la sua 03 TCR anche nella WTCR Race of Spain.



“E' la pista dove ho vissuto la più grande emozione della mia vita e non vedo l'ora di tornarci - ha detto il francese - Lotteremo e cercheremo di qualificarci meglio del Portogallo, l'obiettivo è ovviamente prendere più punti possibile".



Cliccate quiper rivivere Ehrlacher Campione del Mondo.

