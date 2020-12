Yann Ehrlacher, Campione 2020 del WTCR – FIA World Touring Car Cup, questo weekend sarà in azione ad Andorra sul ghiaccio.

Il pilota della Cyan Racing Lynk & Co correrà il Trophée Andros con la M Racing, squadra di suo zio Yvan Muller, a bordo di una Dupessey AS 01 elettrica assieme a Natan Bihel.



Presenti anche Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team Audi Sport), rivale quest'anno di Ehrlacher, e altri volti noti al WTCR come Aurélien Panis e Sébastien Loeb.