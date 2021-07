Yann Ehrlacher si è portato ad otto punti dalla testa della classifica piloti in un fine settimana in cui il suo team Cyan Racing Lynk & Co ha raggiunto la vetta fra le squadre.

Iniziando il weekend della WTCR Race of Spain dopo aver vinto Gara 1 alla WTCR Race of Portugal il mese scorso, il francese si è piazzato quinto e settimo nelle due gare al MotorLand Aragón, salendo da settimo a secondo.



"Era da tempo che non facevo gare così dure, combattendo dal primo all'ultimo giro", ha detto Ehrlacher. "Speravamo in un risultato migliore, ma abbiamo fatto il massimo questo fine settimana. Il secondo posto in classifica non è male".



Nel frattempo, l'elevazione di Cyan Racing Lynk & Co in cima alla graduatoria delle squadre è stato un altro punto saliente per la squadra svedese e la 03 TCR di Geely Group Motorsport gommata Goodyear.



Dopo il doppio podio alla WTCR Race of Germany e quello della WTCR Race of Portugal, Thed Björk (Cyan Performance Lynk & Co), ha mancato di poco la pole position per 0"021 e chiuso secondo alle spalle di Frédéric Vervisch (Comtoyou Team Audi Sport) in Gara 2.

