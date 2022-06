Yann Ehrlacher ha mostrato perché è riuscito a vincere per due volte il titolo del WTCR - FIA World Touring Car Cup con un secondo posto conquistato nel finale di Gara 1 della WTCR Race of Hungary lo scorso fine settimana.

Il pilota della Cyan Racing Lynk & Co a metà gara ha ripreso e poi superato Nathanaël Berthon nelle fasi finali all'Hungaroring.



"A metà gara ho avvertito una vibrazione, quindi ero un po' preoccupato di non farcela", ha spiegato Ehrlacher. Ho gestito per un po', poi ho visto che Nath stava faticando, soprattutto in alcune curve, quindi negli ultimi giri ho deciso che un tentativo di sorpasso l'avrei fatto e ho colto la palla al balzo. E' stata una mossa pulita ed è bello correre in questo modo, quindi grazie a Nath".



"È stato un weekend davvero positivo e sono molto soddisfatto del mio sorpasso per il secondo posto. Le prestazioni ci sono e abbiamo sfruttato al massimo le nostre possibilità".



Ehrlacher è quarto nella classifica provvisoria, a 22 punti dal Goodyear #FollowTheLeader, Mikel Azcona.

