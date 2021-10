Mattias Ekström ha fatto la storia oggi, quando è diventato il Re della Stagione del PURE ETCR, vincendo il primo titolo mondiale di auto turismo completamente elettriche nella gara più incredibile del 2021 sul Circuit Pau-Arnos, sede della WTCR Race of France.

Lo svedese ha iniziato la DHL SuperFinal B, l'ultimo evento del 2021, sapendo che un arrivo tra i primi cinque sarebbe stato sufficiente per la corona.



Partito dalla Pole Position, il pilota della CUPRA X Zengő Motorsport si è scontrato con Philipp Eng alla prima curva in discesa, girandosi e attraversando la pista, miracolosamente evitato dal gruppo.



Con la sua e-Racer che ha subito una foratura e danni al fondo, è tornato ai box per le riparazioni; i meccanici del team ungherese Zengő hanno sostituito la sua ruota posteriore sinistra e lo hanno rimandato in azione con un giro di ritardo.



Ma Eng (Romeo Ferraris-M1RA - Giulia ETCR) si è ritirato ed Ekström ha dovuto solamente chiudere la corsa, trionfando per soli quattro punti su Jean-Karl Vernay, che aveva vinto la seconda delle due gare del WTCR - FIA World Touring Car Cup.



Il francese era balzato al comando, protetto dal compagno di squadra Tom Chilton, e con 72 punti è diventato Re del fine settimana per la prima volta.



In casa Hyundai Motorsport N c'è stata gioia anche per il successo di Augusto Farfus nella DHL SuperFinal A, chiudendo il fine settimana secondo assoluto per completare una doppietta per il marchio sudcoreano.



CUPRA si era precedentemente assicurata il titolo costruttori per la stagione con il terzo posto conseguito da Mikel Azcona nella Super Final A.



Cala così il sipario sulla prima serie turismo elettrica che ha caratterizzato eventi in cinque paesi, prodotto 12 diversi vincitori nelle battaglie tra i tre costruttori, catturando nuove legioni di fan all'idea che le auto elettriche possono essere divertenti, veloci e ultra-spettacolari.



Per il 2022 la serie si evolve in FIA eTouring Car World Cup, promettendo ancora più azione da alcuni dei più grandi nomi del mondo touring-car con le auto più potenti mai prodotte per la categoria.



Xavier Gavory, direttore del PURE ETCR Series: "Quest'ultima DHL Super Final è stata l'immagine iconica della stagione; imprevedibile, piena d'azione, drammatica... tutto ciò che una gara di auto turismo dovrebbe essere, e con un lieto fine per Mattias Ekström e CUPRA X Zengő Motorsport, vincitori dei primi titoli piloti e squadre, e Jean-Karl Vernay Re della Race FR nel suo paese natale con l'inno nazionale francese durante i festeggiamenti. Possiamo aspettarci ancora di più l'anno prossimo, quando ci evolveremo nella FIA eTouring Car World Cup".

