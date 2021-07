Mattias Ekström è stato eletto King of the Weekend del PURE ETCR nella Race SP vincendo la DHL SuperFinal B al MotorLand Aragón.

Il pilota della CUPRA X Zengő Motorsport è stato praticamente sempre in testa in Spagna, dove le temperature hanno raggiunto anche i 50°C; con la sua e-Racer gommata Goodyear ha sfruttato al meglio i 40" di ‘Power-Up’ a disposizione e dopo essere partito alle spalle del poleman Jean-Karl Vernay (Hyundai Veloster N ETCR), lo svedese è passato in testa allungando.



Secondo si è piazzato Augusto Farfus, vincitore della DHL SuperFinal A, mentre Ekstrom vince anche il TAG Heuer Most Valuable Driver e in classifica di campionato passa Vernay per 22 punti.



Farfus è invece stato protagonista di un acceso duello con il leader del Pool A, Mikel Azcona, che però è finito con la sua Cupra in ghiaia alla curva 3.



Terzo gradino del podio per la Romeo Ferraris-M1RA grazie a Rodrigo Baptista, che ha superato con la propria Giulia ETCR la Cupra di Jordi Gené, venuta a contatto con l'Alfa di Stefano Coletti (poi penalizzato di 10 punti).



Bene anche Oliver Webb (Romeo Ferraris-M1RA), terzo nella DHL SuperFinal B grazie ad un ottima strategia con il "Power Up", i 200kW di potenza aggiuntivaa che arrivano a 500kW (670CV) totali per le auto.



Sfortunato Luca Filippi, che era in lizza con Ekström e Farfus, ma che per un problema elettrico non ha potuto schierarsi.



Mattias Ekström (CUPRA X Zengő Motorsport):“Ho avuto un ottimo weekend e sono molto contento, a parte il mio giro di qualifica che è stato un po' troppo conservativo. Peccato non ci fosse Luca Filippi nella Super Final, ma ha avuto un problema. Ero curioso di capire come sarebbe andata la battaglia fra noi. Sinceramente non mi aspettavo che il Pure ETCR mi piacesse così tanto, ad ogni fine settimana invece cresce sempre più. Sarei ben felice che altri piloti e Case si unissero a noi, il concetto è veramente bello e penso che lo abbiamo dimostrato con tanta azione in pista".



Augusto Farfus (Hyundai Motorsport N):"È stato diverso guardare la SuperFinal B perché il mio lavoro era fatto e il risultato non era nelle mie mani. Mattias ha guidato in modo eccellente. Stiamo dando uno stile unico ai fan del motorsport. Penso che il mio lavoro sia stato fatto splendidamente e poi dovevo solo aspettare di vedere cosa succedeva nella SuperFinal B. Penso a Vallelunga, quando avevo una vittoria nelle mie mani ed è scivolata via, tornare indietro, è una bella sensazione. Sono salito anche in campionato".



Rodrigo Baptista (Romeo Ferraris-M1RA):"Questo fine settimana è stato davvero buono per noi. Non solo per me ma per tutta la squadra. Fin dalla prima Battaglia sapevo che la macchina era buona. Il Time Trial è stato un peccato, perché non ero contento, ma nella SuperFinal ero molto felice. Difficile dire se siamo vicini a vincerne una, ma il prossimo evento è su una pista stradale quindi nessuno di noi sa cosa aspettarsi. Però sento che siamo vicini".



Il PURE ETCR è la serie elettrica turismo di Eurosport Events, promoter del WTCR – FIA World Touring Car Cup.

