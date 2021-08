Philipp Eng è stato autore di un grandissimo esordio con la Romeo Ferraris-M1RA nel PURE ETCR, vincendo la Race DK a Copenhagen.

Al volante della Giulia ETCR by Romeo Ferraris, l'austriaco si è laureato terzo vincitore differente della serie imponendosi nella DHL SuperFinal B.



Ottimo anche il suo compagno Luca Filippi, che chiude complessivamente terzo dedicando il risultato ad Aldo Cerruti, uno dei sostenitori del progetto Giulia ETCR by Romeo Ferraris, scomparso di recente a 77 anni.



Per tutta la giornata il meteo è stato cruciale, con gli ingegneri intenti a sistemare le auto a seconda delle condizioni.



Tutte le lotte si sono svolte comunque sull'asciutto, a parte qualche eccezionale goccia di pioggia. Il dirigibile Goodyear ha sorvolato il Bellahøj Park, invaso dalla gente sulle tribune e nel paddock.



Filippi ha vinto a sorpresa la DHL SuperFinal A, infilando la sua Giulia ETCR all'interno della Cupra di Mattias Ekström, che all'ultima chicane ha pizzicato il muretto.



Il piemontese ha sfruttato tutti i 300kW a disposizione per avere la meglio dello svedese in volata, preceduto per appena 0"118.



Il risultato di Ekstrom ha permesso invece allo svedese di mantenere un vantaggio di 24 punti nella classifica piloti su Jean-Karl Vernay, che ha guidato la Pool A durante la notte, ma si è qualificato quarto per la Super Final, non brillando nella TimeTrial della mattina.



Vernay ha chiuso terzo nella sua SuperFinal e quarto nell'evento, mentre il podio nella Super Final B per Jordi Gene e Mikel Azcona significa che i piloti Cupra ora detengono tre dei primi quattro posti in campionato.



Hyundai Motorsport N - che aveva condotto entrambe le Pool durante la notte - ha avuto una domenica disastrosa, salvo per il risultato di Vernay.



John Filippi ed Augusto Farfus hanno chiuso ultimi nelle Super Final A e B, mentre Tom Chilton - dopo essesi qualificato secondo per la sua SuperFinale - è passato su un tombino con un bordo tagliente e ha subito una foratura che lo ha costretto a rientrare ai box mentre battagliava con Eng per la vittoria.



Si è quindi chiuso così il fine settimana del Copenhagen Historic Grand Prix, in una città che dal 2025 punta ad essere la prima ad emissioni zero e dove il PURE ETCR era stato presentato alla Radhuspladsen.



La serie turismo elettrica fa ora tappa all'Hungaroring di Budapest, dove in azione ci sarà anche il WTCR.

WTCR PURE ETCR: Vernay inizia già da vincente a Copenhagen 08/08/2021 A 06:05

WTCR I piloti del WTCR in azione a Copenhagen per la Race DK del PURE ETCR 07/08/2021 A 06:38