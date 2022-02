Tomáš Enge potrebbe essere sulla griglia del WTCR – FIA World Touring Car Cup per il round d'apertura che si terrà in Repubblica Ceca.

All'Autodrom Most la WTCR Race of Czech Republic inaugurerà la nuova stagione il 9-10 aprile e il ceco dovrebbe essere al via assieme a Petr Fulín come wildcard.



“Oltre a Petr Fulín, un altra possibile wildcard potrebbe essere Tomáš Enge, che a 20 anni dalla partecipazione al GP di F1 ha rivelato di voler correre l'evento”.



Enge era stato ospite della WTCR Race of Czech Republic lo scorso ottobre e con il Prost Acer Team prese parte a tre gare nel 2001, con un 12° posto al GP d'Italia come migliore risultato.



Ha vinto anche la 24h di Le Mans in Classe e avuto un'ottima carriera in International Formula 3000.



Secondo i regolamenti, i piloti possono correre nel WTCR anche gara per gara, prendendo punti per il WTCR Trophy, Classe riservata a coloro che non godono di supporto da parte delle Case.

