Luca Engstler ha minimizzato la sua esperienza all'Autodrom Most in vista del prossimo round del WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Il 21enne dell'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team non si aspetta di beneficiare della sua precedente conoscenza della pista, ma prevede qualcosa di nuovo per tutti.



"Non credo che la mia conoscenza della pista sia un buon vantaggio ad essere onesti", ha detto il tedesco, che ha corso all'Autodrom Most nell'ADAC TCR Germany 2018. "E' davvero bella con un lungo rettilineo, quindi ci sarà un po' di strategia delle scie e molti sorpassi".



"Naturalmente è bene sapere il layout, ma i piloti del WTCR a questo livello imparano tutto in quattro giri. Se avessimo avuto una superpole il venerdì mattina allora penso che sarei stato abbastanza veloce ma ci sarà mezza giornata di prove [prima delle qualifiche] quindi la mia esperienza non farà la differenza".



La WTCR Race of Czech Republic si svolge dall'8 al 10 ottobre. Una intervista con Luca Engstler sarà presto disponibile su FIAWTCR.com.

