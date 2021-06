Luca Engstler ha rivelato le emozioni passate sulle tribune a godersi da spettatore il Mondiale Turismo, mentre oggi ne è protagonista.

Il 21enne affronta la sua seconda stagione completa nel WTCR – FIA World Touring Car Cup dopo gli anni passati a vedere suo padre Franz in azione nel FIA World Touring Car Championship.



"Quando ero piccolo seguivo il WTCC e conoscevo Rob [Huff], Yvan [Muller], Gabriele [Tarquini], andavo sulle tribune per vederli e ora sono contro di loro in pista! Per me è un onore e bellissimo, ma si cerca sempre di lottare per batterli".

WTCR Huff pronto per fare bene al ritorno nel WTCR UN' ORA FA

WTCR Monteiro alla 10a stagione con la Honda UN' ORA FA