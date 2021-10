Luca Engstler ha ammesso due "decisioni sbagliate" nell'eliminazione in Q1 della WTCR Race of Czech Republic venerdì.

Il tedesco era l'unico pilota del WTCR con una precedente esperienza di Autodrom Most in una vettura TCR, ma ha dovuto accontentarsi del 18° posto a 0"7 dal leader Mikel Azcona.



"È stata una giornata difficile", ha detto il 21enne. "Abbiamo avuto il ritmo per mettere la macchina nella top 10, ma purtroppo abbiamo preso due decisioni sbagliate. La prima è stata quella di non finire il giro nel primo tentativo e andare a montare un altro set di gomme nuove dopo la bandiera rossa. Poi c'è stato solo un altro giro in cui la temperatura delle gomme posteriori si è abbassata e non abbiamo adattato la macchina per essere più stabile".



Il pilota dell'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team ha aggiunto: "Sono molto frustrato, ma è così che va nel WTCR perché non hai la possibilità di non essere perfetto. Quindi concentriamoci sulle gare e puntiamo ad attaccare di nuovo a Pau".

