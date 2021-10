Le vittorie continuano ad arrivare per Luca Engstler. Una settimana dopo il suo doppio trionfo del FIA WTCR Junior Driver alla WTCR Race of France, il pilota Hyundai ha centrato il titolo in ADAC TCR Germany dopo una gran prova a Hockenheim.

Il tedesco ha corso sia nella serie locale che nel WTCR - FIA World Touring Car Cup per il suo team di famiglia, ma con la concomitanza fra i due campionati la prossima settimana (ci sarà la WTCR Race of Italy all'Adria International Raceway), serviva chiudere il discorso titolo subito, cosa che ha fatto a bordo della sua Hyundai i30 N TCR griffata Liqui Moly.



"E' stato un weekend perfetto per me e la squadra", ha detto il 21enne. "Ovviamente siamo stati un po' sotto pressione per finire tutto prima [del round finale] in quanto non sarò in grado di essere al Nürburgring causa WTCR in Italia. Mentalmente, non è stato un fine settimana facile, ma il divario [di punti] era abbastanza solido prima e sapevo che se avessimo fatto una buona prestazione sabato avremmo potuto essere abbastanza rilassati per domenica ed è quello che abbiamo fatto".



Engstler ha ha vinto Gara 1, mentre Gara 2 non è andata proprio secondo i piani.



"Gara 2 è stata piuttosto difficile", ha detto il talentuoso tedesco. "Ho avuto una partenza molto buona, ma con un piccolo colpo mi sono trovato 10°. Ma ho recuperato fino al 4° posto, che è stato sufficiente per garantire il titolo un fine settimana prima della fine".



"Sono enormemente orgoglioso di prendere il mio settimo titolo in TCR, è stata una grande stagione e mi sono divertito molto. Ho solo bisogno di ottenere qualche prestazione adeguata per gli ultimi eventi [WTCR] [in Italia e in Russia]".



Engstler tornerà al volante della sua Hyundai Elantra N TCR gommata Goodyear nella WTCR of Italy del 6-7 novembre, quando farà coppia con il collega Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Jean-Karl Vernay.



Vernay ha vinto Gara 2 della WTCR Race of France all'inizio di questo mese, la terza del team Engstler nella serie da quando è entrato a tempo pieno nel 2020.

Ad

WTCR WTCR Race of Italy: il programma IERI A 05:53

WTCR I piloti elogiano la pista della WTCR Race of France IERI A 05:43