Le giovani stelle Luca Engstler e Gilles Magnus sono stati premiati per i loro successi nel FIA WTCR 2021, con l'inserimento nella squadra ufficiale di piloti di Audi Sport customer racing per il 2022.

Engstler ha vinto il FIA WTCR Junior Driver Title con una Hyundai Elantra N TCR, mentre Magnus ha ottenuto una vittoria di gara assoluta nel WTCR, oltre a rivendicare il WTCR Trophy con l'Audi della Comtoyou Racing.



I due si uniscono al campione ADAC GT Ricardo Feller, Nathanaël Berthon e Frédéric Vervisch - anche se i loro programmi precisi per il 2022 devono ancora essere annunciati.



"Abbiamo ringiovanito la nostra formazione ancora una volta e siamo idealmente posizionati per tutte le sfide nelle gare GT3 e nelle gare per vetture da turismo WTCR", ha detto Chris Reinke, responsabile di Audi Sport customer racing. "Dai giovani talenti ai nomi affermati, abbiamo un mix promettente di piloti internazionali soprattutto nei programmi clienti ma anche per tutti i compiti nelle gare strategiche".



Engstler, dalla regione tedesca dell'Allgäu, ha sei titoli TCR in bacheca all'età di 21 anni, mentre Magnus, che ha compiuto 22 anni lo scorso agosto, è entrato nella griglia del WTCR nel 2020 con il sostegno dell'iniziativa belga RACB National Team gestito dall'ASN. Ha vinto la selezione iniziale per il TCR Europe nel 2019 all'Audi di Neuburg an der Donau nel dicembre 2018. La sua vittoria al WTCR Race of Hungary nel 2021 è stata la prima di un indipendente con la R3 LMS di seconda generazione.



Il 2022 WTCR - FIA World Touring Car Cup prenderà il via al WTCR Race of Czech Republic, che si terrà all'Autodrom Most, dal 9 al 10 aprile.

Ad

WTCR Huff non riesce a fare il bis 8 ORE FA

WTCR Bjork: “Festeggiare davanti al pubblico è speciale” IERI A 08:02