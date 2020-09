Il tedesco a Zolder ha chiuso 12° in Gara 1 e in Top10 in Gara 2, per cui con la i30 N dell'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team si candida ad un ruolo di protagonista anche in casa, pensando pure alla classifica del WTCR Rookie Driver.



"L'assetto era ottimo e Gara 1 a Zolder è andata benissimo per me, era importante mostrare che potevo stare dietro a Michelisz con lo stesso passo", aveva detto Engstler dopo il primo round belga.