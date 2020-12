La squadra ha preso parte alla serie 2020 come Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team schierando Luca Engstler, autore di ottimi progressi con la i30 N, e Nicky Catsburg, vittorioso nella WTCR Race of Slovakia



Inoltre la compagine tedesca ha fatto debuttare Josh Files (Campione 2019 del TCR Europe) e Nico Gruber, ripresentando anche Mitchell Cheah nella WTCR Race of Aragón, col malese a punti.



“Siamo contenti di aver ottenuto con la nostra Hyundai la prima vittoria in Slovacchia, ma c'è ancora tanto da fare e siamo determinati a tornare per mostrare il potenziale della Engstler Motorsport - ha detto Franz Engstler, ex-pilota del FIA World Touring Car Championship - Ringraziamo Hyundai Motorsport per aver creduto in noi nel primo anno che ci ha visto debuttare nella massima serie turismo, e anche il nostro sponsor Liqui Moly per il grande supporto".