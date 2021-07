Franz Engstler ha detto che non ha nulla da rimproverare a suo figlio Luca per quanto fatto nell'ultimo weekend del WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Dopo il podio in Germania, il tedesco nella WTCR Race of Portugal ha rimediato un 12° posto e un ritiro, mentre il suo compagno Jean-Karl Vernay si è confermato Goodyear #FollowTheLeader con il 2° posto dell'Estoril.



“Siamo naturalmente lieti che Jean-Karl abbia conquistato un altro podio nel WTCR, ma Luca ha affrontato un evento difficile, non per sua colpa", ha detto Franz Engstler, Team Principal dell'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team. "I nostri risultati in Portogallo avevano il potenziale per essere molto più positivi di quello che sono stati. La Hyundai Elantra N TCR ha dimostrato ancora una volta di avere il ritmo per lottare al vertice, ma gli incidenti in entrambe le gare ci hanno impedito di farlo. Abbiamo ancora del lavoro da fare per assicurarci di essere coerenti per tutto il fine settimana. C'è una lunga strada da percorrere nella stagione, ma dobbiamo assicurarci di prendere punti in ogni occasione".



Engstler Jr ha detto: "Il mio weekend in Portogallo non è andato come mi aspettavo. Non ho avuto un vero e proprio giro pulito fino alle qualifiche, è stato molto difficile su un circuito dove non ho mai corso prima, ma siamo riusciti a finire in 11a posizione. "Le gare sono state molto impegnative, piene di incidenti. In Gara 1 sentivo di avere il passo per essere sul podio se non fossi stato coinvolto negli incidenti al primo giro, e purtroppo dopo una grande partenza in Gara 2 abbiamo dovuto ritirare la macchina con una foratura causata dai danni della prima gara".

WTCR Jessica Backman in lotta con suo fratello Andreas UN' ORA FA

WTCR Bjork: “Siamo andati oltre le aspettative” 21 ORE FA