Luca Engstler ha chiuso a due punti da Gilles Magnus nella lotta per FIA WTCR Junior Driver Title con una doppia vittoria alla WTCR Race of France lo scorso fine settimana.

Con la quarta vittoria nella divisione giovani piloti su altrettante gare, continua la promettente ripresa del 21enne, il più giovane pilota sulla griglia del WTCR - FIA World Touring Car Cup.



"Non ho avuto la migliore fortuna [nelle qualifiche]. Le gare sono state molto meglio, risalendo dal 13° posto in griglia al 9° e all'11°, prendendo alcuni buoni punti per la squadra", ha detto il pilota del Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team. "Ora dobbiamo concentrarci sul prossimo evento, ma sono molto felice per il mio compagno di squadra Jean-Karl [Vernay]. La sua vittoria è stata molto importante per noi e farò del mio meglio per aiutarlo a vincere il titolo nei restanti due round della stagione".



L'Adria International Raceway ospiterà la WTCR Race of Italy dal 5 al 7 novembre.

