Franz Engstler è convinto che il suo Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team abbia acquisito l'esperienza necessaria per affrontare bene il WTCR – FIA World Touring Car Cup 2021.

Il team principal della squadra tedesca avrà come piloti suo figlio Luca Engstler e Jean-Karl Vernay a bordo delle Hyundai Elantra N TCR gommate Goodyear.



Con Nicky Catsburg l'anno scorso ha festeggiato il successo nella WTCR Race of Slovakia affrontando tantissime sfide.



“La curva di apprendimento nella nostra prima annata è stata tosta, ma questa esperienza ci servirà nella stagione a venire - ha detto Engstler - Siamo entusiasti di correre ancora una volta nel WTCR con il supporto di Hyundai Motorsport Customer Racing. È un onore mostrare le capacità della nuova Hyundai Elantra N TCR su un palcoscenico globale. Speriamo di far parte del successo di Hyundai nella serie con altre vittorie, podi e titoli".



Engstler ha anche reso omaggio al partner a lungo termine Liqui Moly per il suo continuo supporto: "Siamo grati per il continuo sostegno del nostro partner, Liqui Moly. È raro nel motorsport vedere un'azienda sponsorizzare una squadra per oltre tre decenni, e sono incredibilmente orgoglioso della longevità della nostra partnership".



Peter Baumann, direttore marketing di Liqui Moly, che è con Franz Engstler per più di 30 anni, ha aggiunto: "Il Team Engstler e Liqui Moly hanno un rapporto molto speciale da decenni. Siamo orgogliosi che insieme abbiamo raggiunto la vetta delle corse automobilistiche rappresentando Hyundai Motorsport Customer Racing nel WTCR. Questa è una grande piattaforma per presentare il nostro marchio e dimostrare la qualità dei nostri prodotti".

