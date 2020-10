Nel 2019 il tedesco partecipò all'evento come wildcard e nonostante la poca esperienza riuscì a piazzare la sua Hyundai i30 N TCR due volte in Top10.



Nel weekend il pilota dell'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team punta a mettere in pratica quanto imparato da allora per fare ancor meglio.



“Conosco la pista molto bene ed è una delle mie preferite, spero di andare bene - spiega il 20enne che lotta per il WTCR Rookie Driver - Sarà un weekend dove potrò imparare molto, Nicky Catsburg fu veloce qui nel 2019 e potrà darmi alcuni consigli".



L'olandese andò per due volte in DHL Pole Position in Slovacchia nella passata edizione.