Luca Engstler può ancora finire la stagione 2021 come il miglior Junior del WTCR - FIA World Touring Car Cup

Il tedesco ha 18 punti di ritardo da Gilles Magnus dopo la WTCR Race of Italy, ma resta in lizza per vincere il titolo dei giovani in Russia.



"Gara 1 è stata dura", ha detto il pilota Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team. "Speravo in un caos più grande alla curva 1, e ripensandoci penso di essere stato troppo attento. Molte delle auto intorno a me erano più aggressive, quindi ho perso un po' di terreno all'inizio. Sono riuscito a recuperare e ho finito in 15a posizione, ma in tutta onestà, non è stato niente di speciale".



"La seconda gara è andata un po' meglio, abbiamo fatto alcune modifiche al set-up che ci hanno aiutato a fare un passo avanti positivo. È stato bello passare dal 15° al nono posto in pista con un bel passo della mia Hyundai Elantra N TCR".

