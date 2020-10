Luca Engstler ha fatto i complimenti ai suoi meccanici per avergli consentito di correre Gara 3 della WTCR Race of Hungary lo scorso weekend.

Il tedesco è stato tamponato da Tom Coronel (Comtoyou DHL Team Audi Sport) al primo giro della seconda gara e la sua Hyundai i30 N ha riportato serissimi danni all'anteriore, che però miracolosamente gli uomini dell'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team hanno sistemato, rimettendolo in griglia all'Hungaroring.



“Debbo dire un grandissimo grazie al team - ha dichiarato Engstler - E' fantastico quello di cui sono capaci questi ragazzi, lo fanno con passione e perché amano vedermi correre. Non sarei mai stato in grado di farlo senza di loro, il tempo era pochissimo per le riparazioni".



Engstler si presenterà al prossimo round del MotorLand Aragón /Spagna, 30 ottobre-1 novembre) da terzo nel WTCR Rookie Driver.