Luca Engstler ha centrato due vittorie nel FIA WTCR Junior Driver Title all'Autodrom Most.

Il team di famiglia del 21enne ha completato un cambio di motore tra le due gare, con Engstler in grado di risalire dal 19° al 7° posto con la sua Hyundai Elantra N TCR gommata Goodyear, dopo aver terminato 12° in Gara 1. In entrambe le occasioni il tedesco ha ottenuto il massimo dei punti per il FIA WTCR Junior Driver.



"C'era un sacco di confusione alla curva 1 [in Gara 1] e partire dal fondo della griglia è sempre una grande sfida", ha spiegato il pilota del team Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing. "Abbiamo deciso di cambiare il motore della mia auto perché ci mancava decisamente il ritmo".



"Gara 2 è stata incredibile, i meccanici sono riusciti a finire il lavoro in un'ora che è stata una delle cose più folli che ho visto nella mia vita. Sono molto orgoglioso e felice di lavorare con questo tipo di persone. È stato perfetto passare da quasi ultimo a settimo. Un grande ringraziamento alla squadra, andare a tavoletta e portare a casa dei buoni punti era il minimo che potessi fare per ricambiare il loro eccellente sforzo".

