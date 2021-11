Luca Engstler ha conquistato il FIA WTCR Junior Driver Title per un punto alla WTCR VTB Race of Russia.

Il 21enne tedesco, che gareggiava su una Hyundai Elantra N TCR gommata Goodyear, eraa alle spalle di Gilles Magnus al via del weekend di Sochi, ma l'ha beffato quando il belga è finito KO er un contatto con Attila Tassi all'inizio di Gara 2.



Con Bence Boldizs (Zengő Motorsport Drivers' Academy - CUPRA Leon Competición) a muro per una collisione con Kirill Ladygin, ad Engstler è bastato arrivare alla fine e prendere i 25 punti necessari a superare il pilota del Comtoyou Team Audi Sport.



"Sono molto felice di assicurarmi il titolo Junior", ha detto il talento dell'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team. "Ancora una volta non abbiamo avuto le qualifiche che volevamo, ma abbiamo dovuto rischiare con le condizioni umide, e non ha funzionato. Le gare sono state buone. L'obiettivo era quello di portare a casa la macchina. È un giorno emozionante per il ritiro di Gabriele Tarquini, che mi ha aiutato tanto. Sono un po' triste che questa stagione sia finita, ma almeno ci siamo assicurati un altro titolo. Ora la nostra attenzione è rivolta al prossimo anno".



Il successo di Engstler in Gara 2 alla WTCR VTB Race of Russia è stato il suo sesto dell'anno, dove ha centrato una doppia vittoria di categoria alla WTCR Race of Czech Republic e alla WTCR Race of France.



**Soggetto a conferma dei risultati da parte della FIA

