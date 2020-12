Hai difeso con successo il tuo titolo Esports WTCR, ma come ti sei preparato?

"La fortuna è stata che il comportamento della Hyundai i30 N TCR digitale non è cambiato molto, quindi i miei preparativi della scorsa stagione sono stati davvero utili e ho potuto utilizzare i dati. Ma ho anche messo il tempo extra per le prove per essere pronto per le gare".



Quanto è stata dura la stagione 2020?

"E' stata davvero dura. Tutto il mio anno è stato pieno di competizioni e questo prosciuga mentalmente il pilota. Trattandosi di uno sport così mentale, questo è stato un punto cruciale della stagione".



Hai affrontato due piste nuove su RaceRoom, MotorLand Aragón e Circuit Zolder. Quanto sono stati difficili da imparare e da padroneggiare?

"Sono stati difficili, soprattutto Zolder perché era una pista più corta di Aragón e sapevo che tutti saremmo stati più vicini. L'ho visto durante i miei preparativi per Aragón con i miei compagni di squadra - che sono tutti ragazzi molto veloci - che il mio ritmo poteva essere buono lì. Ma a Zolder mi sono davvero buttato nel buio, non sapevo cosa aspettarmi ed eravamo così vicini che in un decimo c'erano 10 auto".



Cosa hai fatto per essere veloce in una nuova pista come Zolder?

"Beh, non ho mai pensato di essere competitivo lì e questo mi ha fatto allenare un po' di più, per estrarre ogni centimetro della pista. Non ho mai pensato di poter essere competitivo e ho cercato di migliorare sempre di più. Alla fine delle qualifiche ho fatto un giro davvero buono, ma pensavo che gli altri avessero ancora un po' di tempo a disposizione".



Con un secondo titolo WTCR Esports WTCR cosa farai?

"Avrò un po' di pausa nel prossimo mese perché è stato mentalmente duro con la pandemia della COVID-19 e tutte le gare che ho fatto. Il prossimo anno cercherò di tornare più forte perché la competizione è estremamente dura nel team, abbiamo ottimi piloti in M1RA e la concorrenza degli altri è elevata. Se voglio rimanere al vertice dovrò migliorare".



Quanto puoi migliorare?

"Sono abbastanza duro con me stesso e mi critico parecchio perché ho scoperto che questo mi permette di migliorare costantemente, non se cerco di nascondere i miei errori o di trovare qualcosa o qualcun altro da incolpare. Ho visto che il mio ritmo di gara non era così buono, non so se fosse la macchina o se fosse dovuto a me. È una questione su cui devo migliorare, ma c'è sempre qualcosa in cui farlo, non è mai tutto alla perfezione. Cercherò di concentrarmi su queste cose".



Che ruolo ha il team M1RA nel suo successo?

"Dato che la M1RA è prima di tutto una squadra corse, riceviamo qualcosa in più da Norbi [Michelisz], Dávid [Bári], e da ogni altro membro. Riceviamo molto sostegno in termini di come lavorare in modo professionale. Da quando siamo entrati a far parte della M1RA ci sentiamo dei professionisti e questo ci aiuta a prepararci e a lavorare in modo più efficiente. Cerchiamo di migliorare lo stile di guida, la gestione dei tempi sul giro nelle gare o l'intero processo e come ci prepariamo per i fine settimana. E' un grande vantaggio e sono molto orgoglioso di rappresentarli".



Correre per la M1RA nel WTCR un giorno ti piacerebbe?

"Sicuramente, sarebbe un sogno che si avvera, è molto lontano, ma sto lavorando duramente per questo. E' il mio prossimo grande progetto futuro, cercherò di concentrarmi per entrare con la M1RA nel WTCR ma è difficile e non si può dare nulla er scontato. Mi concentrerò su quello che posso fare ora, ma spero che un giorno si presenti l'opportunità e che possa competere con i piloti WTCR nella vita reale. Sono nel posto migliore per realizzare i miei sogni".



Quindi credi di avere quello che serve per trasferire le cose virtuali nella realtà?

"Non si può mai sapere, ma i simulatori di oggi sono abbastanza avanzati e si possono tradurre queste abilità nella vita reale. L'abbiamo visto così tante volte. Non c'è bisogno di dirlo, ma anche Norbi [Michelisz] ha iniziato così e abbiamo potuto vedere [nel WTCR del 2019] che era il migliore di tutti. Sicuramente il simulatore può essere un buon strumento per imparare le cose e le competenze che posso usare nella vita reale".



Hai avuto l'opportunità di essere all'evento WTCR all'Hungaroring all'inizio di quest'anno, osservando naturalmente i protocolli COVID-19. Com'è stato?

"È stato pazzesco. Ho guardato questi ragazzi in TV, e poi ho rilasciato interviste dopo che lo hanno fatto, ed essere nello stesso ambiente è stata una sensazione incredibile, ma non avrei mai pensato che sarebbe successo".



Quanto è importante la corsa online, soprattutto quando ci sono ancora così tante restrizioni?

"Quando le persone non possono gareggiare nella vita reale, possono mostrare ai loro sponsor che lo stanno ancora facendo per allenarsi. Tanti piloti usano le simracing e le competenze sono molto simili".



Yann Ehrlacher ed Esteban Guerrieri hanno entrambi dimostrato di essere competitivi in Esports WTCR. Cosa ne pensi del loro livello?

"Se un vero pilota si esercita può essere bravo come qualcuno che lo fa per molto tempo perché ne ha le capacità. Il tempo è quello che conta. Hanno appena finito la stagione e forse sono esausti e non ne hanno molto a disposizione. Ma sono sicuro al cento per cento che possono essere ad un livello molto alto nel simracing perché sono molto bravi".



IL TRIONFO DI GERGŐ BÁLDI IN ESPORTS WTCR:https://youtu.be/K5JWshfSIU0