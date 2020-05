Esports WTCR Beat the Drivers, il riassunto

-

La pre-stagione di Esports WTCR Beat the Drivers su RaceRoom è terminata: ecco cosa è successo.

1: i fantastici cinque

Su 8 gare sono 5 i piloti diversi ad aver vinto: Gergo Baldi, Bence Bánki, Zoltán Csuti, Esteban Guerrieri e Moritz Löhner.



2: grandi numeri

14.604 sono stati gli iscritti a RaceRoom, con la pagina web aperta per 239.320. E' la competizione più seguita di Esports WTCR.



3: Super Slovakia (Ring)

L'evento dello Slovakia Ring ha attratto ben 6512 partecipanti.



4: vincitori veri

Esteban Guerrieri ha vinto Gara 2 a Sepang e per la prima volta un vero pilota del WTCR – FIA World Touring Car Cup si è imposto in Esports WTCR.



5: grande Gergo

Gergo Baldi (M1RA Esports) continua a volare in Esports WTCR vincendo Beat the Drivers con tre successi battendo Moritz Löhner (Williams Esports). Baldi è Campione in carica di Esports WTCR.



6: al massimo

Bence Bánki ha vinto il titolo di Esports WTCR nel Time Attack con i migliori crono allo Slovakia Ring e Sepang durante le pre-qualifiche.



7: successo mondiale

Esports WTCR Beat the Drivers ha avuto seguito in Argentina, Austria, Belgio, Brasile, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Germania, Grenada, Ungheria, Italia, Slovacchia, Macao, Malesia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Russia, Corea del Sud, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina, Regno Unito e Stati Uniti.



8: i piloti del WTCR in azione

Mikel Azcona, Kevin Ceccon, Mitchell Cheah, Aurélien Comte, Yann Ehrlacher, Luca Engstler, Néstor Girolami, Esteban Guerrieri, Mato Homola, Niels Langeveld, Norbert Michelisz, Tiago Monteiro ed Attila Tassi sono stati i veri piloti del WTCR a correre.



9: perfetto dalla pole

Gergo Baldi (due volte), Bence Bánki e Moritz Löhner hanno vinto partendo dalla pole position.

