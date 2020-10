Néstor Girolami sarà in azione questa sera per le gare di Esports WTCR Championship sul vituale Slovakia Ring.

Il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport è stato convinto dal compagno Esteban Guerrieri, che era già stato annunciato come wildcard sul server 1 di RaceRoom Racing Experience.



Entrambi sono già riusciti a vincere con le loro Honda nel WTCR – FIA World Touring Car Cup e guideranno coi rispettivi simulatori da casa loro a Barcellona.



L'inizio delle gare è previsto per le 19;00: ecco i link per seguirle.



Facebook (EN):https://www.facebook.com/WorldTouringCarCup



YouTube (EN):https://www.youtube.com/watch?v=9LxqH0y3PWU



YouTube (DE):https://www.youtube.com/watch?v=-Mb2C2q_siU



Twitch (EN):https://www.twitch.tv/raceroomracingexperience