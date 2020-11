Esports WTCR Championship ha regalato emozioni proprio come il WTCR – FIA World Touring Car Cup nella realtà in occasione delle gare virtuali del MotorLand Aragón.

Bence Bánki (Red Bull Racing Esports / Lynk & Co) ha vinto Gara 1 beffando al penultimo giro il poleman Gergo Baldi (M1RA Esports), battuto anche in Gara 2 nell'ultima tornata.



In Gara 3 è stato invece Baldi ad aggiudicarsi il successo, con Bánki fuori per incidente al via.



Ora Baldi è leader con 20 punti di margine sui rivali.