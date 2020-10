Dopo aver vinto Gara 1 partendo dalla DHL Pole Position, il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport con la sua Honda Civic Type R TCR ha conquistato anche Gara 3 scattando magistralmente dalla stessa posizione, in un weekend ricco di colpi di scena.



L'argentino chiude quindi portandosi a -22 dal Goodyear #FollowTheLeader Yann Ehrlachner (Cyan Racing Lynk & Co), che ha trionfato in Gara 2 davanti ad Yvan Muller.



Il francese è salito sul podio dietro a Guerrieri in Gara 1, dove Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport - Honda) si è piazzato terzo. Jean-Karl Vernay è passato al comando del WTCR Trophy con la Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris, ma il pilota del Team Mulsanne ha anche da festeggiare il terzo posto in Gara 2.



Tiago Monteiro (ALL-INKL.DE Münnich Motorsport) ritrova invece il podio in Gara 3 con il secondo piazzamento, seguito da un Girolami che così riscatta il pessimo fine settimana della WTCR Race of Slovakia. In casa Zengő Motorsport, Mikel Azcona ha evidenziato il potenziale della nuova Cupra Leon Competición con un quarto posto in Gara 3.



Muller ha chiuso quarto in Gara 1 davanti ad Attila Tassi, Azcona, Santiago Urrutia, Luca Engstler, Vernay e Thed Björk, con Tom Coronel e Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team Audi Sport), e Luca Filippi fra i Top15.



Con loro ci sono anche Monteiro e Gilles Magnus, partiti dalle retrovie per il cambio di motore e una infrazione sull'altezza da terra, rispettivamente. Punti anche per Bence Boldizs, visto che Filippi è wildcard.



Aurélien Comte (Vuković Motorsport - Renault Mégane RS TCR) termina 17° con dietro Nico Gruber, Gábor Kismarty-Lechner e la wildcard Jose Manuel Sapag. 21° Norbert Michelisz (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse), costretto a tornare ai box per un problema tecnico. Fuori Gabriele Tarquini per un contatto con Sapag.



Urrutia si è mostrato in forma col quarto posto di Gara 2 dietro a Vernay, quinto Michelisz che si porta a casa il TAG Heuer Best Lap Trophy col miglior crono in 1'53"620 che significa anche nuovo record della pista.



Boldizs era partito dalla pole della griglia invertita di Gara 2 e conclude sesto tenendosi dietro Guerrieri, Tassi, Monteiro, Magnus, Björk, Filippi, Gruber, Sapag, Kismarty-Lechner, Coronel e Tarquini.



Coronel ha invece tamponato Tarquini al via di Gara 2, e poi anche Engstler mandandolo rovinosamente a muro. Azcona e Girolami si sono invece presi alla curva 2 dopo il via ritirandosi.



In Gara 3 ai piedi del podio ci sono Azcona, Vernay, Tassi, Tarquini, Erhlacher, Muller e Michelisz, con Top15 per Björk, Coronel, Magnus, Filippi, Engstler, seguiti da Boldizs, Sapag, Comte, Gruber e Kismarty-Lechner.



Engstler è riuscito a partire grazie al grandissimo lavoro di riparazione del suo team di famiglia sulla Hyundai.



Ehrlacher resta Goodyear #FollowTheLeader

Yann Ehrlacher esce da una difficile WTCR Race of Slovakia restando sempre Goodyear #FollowTheLeader nella classifica piloti del WTCR − FIA World Touring Car Cup. Il ragazzo della Cyan Racing Lynk & Co ha chiuso secondo in Gara 1, primo in Gara 2 per la terza volta nell'anno, e ottavo in Gara 3 quando ci si appresta ad andare al MotorLand Aragón per la prima WTCR Race of Spain (30 ottobre, 1 Novembre). Il francese ha 22 punti di vantaggio su Esteban Guerrieri dopo 10 gare. Goodyear è fornitore ufficiale di pneumatici della serie con i suoi Goodyear Eagle F1 SuperSport da pioggia e asciutto.



Altri fondi raccolti per #RaceToCare

La WTCR Race of Hungary ha consentito di raccogliere altri fondi per la campagna #RaceToCare indetta dal promoter Eurosport Events in supporto di quella FIA #PurposeDriven nella lotta al COVID-19. Così come per i weekend di WTCR Race of Germany e WTCR Race of Slovakia, tutte le informazioni sui beneficiari le potete trovare su https://www.fiawtcr.com/race-to-care/.



LE PAROLE DEI VINCITORI



Gara 1: Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR)

“Sì, è stato intenso come ieri quando ovviamente era bagnato e poi oggi c’era pista asciutta, non avendo mai guidato in queste condizioni. Ho cercato di gestire i primi giri, che sono stati davvero difficili col freddo perché le gomme posteriori non si scaldavano, quindi mi sono messo a sbandare, come tutti penso. Dopo due o tre giri mi sono reso conto di quale fosse il ritmo di Yann, in quali curve fosse forte, e ho cercato di difendermi. La nostra auto andava abbastanza bene. Possiamo fare qualche cambiamento qua e là per Gara 2 e 3, ma ovviamente sono molto soddisfatto dei 25 punti. Un 1-3 con Néstor è ottimo per Honda e ALL-INKL, quindi sono molto contento".



Gara 2: Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR)

“Sì, prima complimenti ai signori con me sul podio. Abbiamo avuto un buon avvio, Yvan ed io. Siamo riusciti a passare la CUPRA e poi Yvan mi ha lasciato passare e mi ha coperto le spalle per tutta la gara, quindi è stato un vero e proprio lavoro di squadra. Gli sono davvero grato per questo. Poi ho dovuto solo gestire il mio ritmo e non fare errori, fare attenzione alle gomme perché sapevo che se c’era una safety car non c’era motivo di costruire un distacco di 10 secondi. Ci stavo riuscendo. Una vittoria dalla griglia invertita non ha mai lo stesso sapore di quella dalla griglia normale, ma sono punti importanti e ne ho bisogno”.



Gara 3: Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR)

"Sicuramente molto contento della vittoria. Prima di tutto ringrazio i miei compagni di squadra e amici per i punti presi e per il risultato. Sono molto felice di condividere il podio con loro. Per quanto riguarda la gara, ora posso guardare indietro, ricordo che in gara 2 sono andato sull'erba perché c'era un casino nella seconda curva lì ho sentito qualcosa che non andava. Tiago mi ha detto che c'era qualcosa che vibrava quando era dietro di me in gara 2, ma le macchine erano al parco chiuso e quindi non c'è stata la possibilità di dare un'occhiata in profondità. Così coi meccanici ho insistito nel controllare quando ho fatto giri di formazione, c'era qualcosa che non andava e ho avuto qualche problema in frenata. Hanno controllato il fondo e lo splitter e tutto sembrava a posto, ma andava sempre peggio quando prendevo velocità. Poi dal primo giro [di gara 3] in poi ha iniziato a rompersi completamente. Era la copertura del passaruota in cima, ha iniziato a disintegrarsi e anche lo splitter ha iniziato a muoversi perché non c'era nessun supporto. Era davvero difficile frenare, non avevo alcuna accelerazione, ovviamente l'equilibrio aerodinamico era completamente disturbato, quindi è stata dura. La macchina era inguidabile. Ma mi hanno protetto benissimo e ho potuto spingere più forte che potevo, non dovendo difendermi ovviamente, il che è stato fantastico, altrimenti sarei stato molto più lento. E siamo riusciti a tenere dietro chi ci seguiva, una grande opportunità. Néstor in pratica ha difeso il nostro podio. Quindi, ancora una volta, sono davvero felice e grazie ai ragazzi e anche ai meccanici che hanno fatto un ottimo lavoro. E Attila, che non è qui. Un ottimo lavoro da parte di tutto il team ALL-INKL e della Honda, naturalmente".



RISULTATI

https://www.fiawtcr.com/event/wtcr-race-of-hungary-2020/



CLASSIFICHE

https://www.fiawtcr.com/standings/



PROSSIMA GARA

WTCR Race of Spain, MotorLand Aragón, 30 ottobre, 1 novembre