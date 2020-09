Nonostante la pandemia di COVID-19, il WTCR − la massima serie turismo sprint − ha raggiunto le 40 emittenti, con diverse novità che verranno annunciate nel corso della stagione.



Oltre alle dirette di Eurosport in 70 paesi di Europa e Asia-Pacifico, un nuovo accordo con MotorTrend porterà il campionato in USA, Canada, UK e Australia, Sport 1 in Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia, VTV in Uruguay (dove seguiranno il debutto di Santiago Urrutia), Sky in Nuova Zelanda e 6’eren in Danimarca.



Inoltre le dirette saranno anche per JSPORTS in Giappone, RTBF Auvio in Belgio, Tencent in Cina, FOX 3 in America Latina ed Astro in Malesia.



Gli highlights potranno invece essere visti in 27 canali, fra cui VRT (Belgio), TV3 (Estonia, Lettonia e Lituania), RTL 7 (Olanda), Kanal 9 (Svezia), Motowizja (Polonia), Canal 7 (Argentina) e beIN Sports (MENA). La lista completa è disponibile sotto.



François Ribeiro, Capo di Eurosport Events (promoter del WTCR): "Con la maggior parte dei nostri eventi che si disputerà a porte chiuse, dovevamo garantire una copertura mediatica più ampia per proteggere il WTCR e coinvolgere i fan. Per Eurosport Events è sempre stato importante garantire una copertura digitale e la stagione 2020 non farà eccezione, con una stagione super di 16 gare in 6 eventi che si terranno in 9 settimane da settembre a novembre. Abbiamo avuto più di 100 milioni di visualizzazioni per la Pre-Stagione di Esports WTCR Championship durante il lockdown e con 37 canali sotto contratto ora tutto sembra molto promettente.



Ecco i canali che hanno raggiunto l'accordo



EUROPA



Pan-Europa: Eurosport 1 e 2 ed Eurosport Digital (live, repliche e highlights)



Belgio: RTBF Auvio (live), VTM (Zolder), VRT (highlights)



Repubblica Ceca: Sport 2 (live, repliche e highlights)



Danimarca: 6’eren WTCR Race of Belgium Gara 2 live



Estonia: TV3 (highlights)



Ungheria: Sport 1 (live, differite, highlights)



Lettonia: TV3 (highlights)



Lituania: TV3 (highlights)



Olanda: RTL 7 (highlights)



Polonia: Motowizja (highlights)



Slovacchia: Sport 2 (live, repliche e highlights), RTVS (live, differite, highlights)



Svezia: Kanal 9 (highlights)



Regno Unito: MotorTrend e MotorTrendondemand App (live, differite, highlights)



AMERICHE



America Latina: Fox Sports Latam (live, differite, highlights)



Argentina: Canal 7 (highlights)



Canada: MotorTrend on MotorTrendondemand App (live, differite, highlights)



Uruguay: VTV (live, differite, highlights)



USA: MotorTrend on MotorTrendondemand App (live, differite, highlights)



AFRICA E MEDIO ORIENTE



Supersports Sub Saharan Africa (highlights)



beIN Sports (highlights)



ASIA PACIFICO



Asia-Pacifico: Eurosport (live, differite, highlights)



Asia sud-est: beIN Sports (highlights)



Australia: beIN Sports (highlights), MotorTrend (live, differite, highlights)



Cina: CCTV (highlights), Tencent (live, differite, highlights)



India: Eurosport (live, differite, highlights)



Giappone: JSPORTS (live, differite, highlights)



Malesia: Astro (live, differite, highlights)



Nuova Zelanda: Sky (live, differite, highlights)



CALENDARIO WTCR 2020



WTCR Race of Belgium (Zolder, 11-13 settembre) 2 gare



WTCR Race of Germany (Nürburgring Nordschleife, 24-26 settembre) 2 gare



WTCR Race of Slovakia (Slovakia Ring, 10-11 ottobre) 3 gare



WTCR Race of Hungary (Hungaroring, October 17-18 ottobre) 3 gare



WTCR Race of Spain (MotorLand Aragón, 31 ottobre-1 novembre) 3 gare



WTCR Race of Italy (Adria International Raceway, 14-15 novembre) 3 gare