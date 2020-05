-

Luca Engstler ed Yann Ehrlacher sono parte di una nuova generazione di piloti che caratterizzano il WTCR – FIA World Touring Car Cup. Vediamo chi li ha preceduti.

Nicolas Baert: figlio di Jean-Michel, che si occupa della Comtoyou Racing, lo scorso anno ha corso in Formula 4 spagnola e nel 2020 sarà in azione nel TCR Europe con l'Audi RS 3 LMS del team di famiglia.



Luca Engstler: suo padre Franz ha corso nel FIA World Touring Car Championship e ora Engstler Jr - che ha vinto diversi titoli TCR nel frattempo - sarà protagonista con l'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team.



Yann Ehrlacher: suo padre Yves ha giocato a calcio da professionista, mentre la mamma, Cathy Muller, ha avuto successo nelle corse ed era già incinta di 2 mesi di lui quando affrontò l'ultima gara.



Aurélien Panis: salito sul podio del WTCR in Malesia, il francese è figlio di Olivier, vincitore del GP di Monaco del 1996.



Sebastian Priaulx: protagonista delle corse GT e in altre categorie, il figlio di Andy cerca di ripercorrere le orme del padre, 3 volte Campione del FIA World Touring Car Championship e vincitore con la Cyan Performance Lynk & Co a Macao.

WTCR Neve e ghiaccio: ecco la seconda parte del WTCR Fast Talk podcast presented by Goodyear con Yann DA UN GIORNO

The post Famiglie da corsa appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR WTCR, ecco il calendario 2020 IERI A 17:10