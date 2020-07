Famiglie felici nel WTCR

-

La famiglia del WTCR – FIA World Touring Car Cup è felice di festeggiari Franco Girolami, fratello di Néstor, che al debutto nel TCR Italy è andato a podio al Mugello.

Nello stesso weekend, all'Autódromo do Algarve di Portimão, Lourenço Monteiro, nipote di Tiago Monteiro, è giunto terzo in KIA GT Cup.



Il figlio di Monteiro invece, Noah, ha vinto una gara del campionato kart portoghese, prontamente documentata dal papà su Facebook. “Che weekend fantastico. 2°, 2°, 1° e grande vittoria finale, sono molto orgoglioso di te, hai lavorato tanto per farcela"



Intanto Girolami tornerà in azione nel TCR Italy questo weekend a Misano.



Foto: MM Motorsport

