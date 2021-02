Il pilota ufficiale Augusto Farfus, salito sul podio nel WTCR – FIA World Touring Car Cup, ha percorso i 5,73km del tracciato in Florida con la vettura dotata di powertrain da 500kW (670CV) sui 31° del banking, in un demo organizzato da WSC (organizzazione dell'ETCR) ed IMSA prima della 24h di Daytona.



"E' stata una esperienza unica correre con questa macchina sulla pista più bella del mondo - ha detto Farfus - La macchina è stata velocissima sul banking, è durato poco, ma è stato molto intenso! Oggi abbiamo dimostrato che una vettura dell'ETCR può fare bene anche su un circuito come questo".



La Hyundai Veloster N ETCR sarà al via del PURE ETCR, il primo campionato turismo elettrico che partirà nel 2021 ed è promosso da Eurosport Events, l'azienda che segue il WTCR.



Le due categorie saranno assieme al MotorLand Aragón in Spagna (10-11 luglio) e Inje Speedium in Corea del Sud (16-17 ottobre).



Per maggiori info:https://www.pure-etcr.com

Foto: IMSA/Michael Levitt