Luigi Ferrara avrà l'occasione di mettersi in mostra nel PURE ETCR dopo essere stato protagonista del WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Nel 2018 il barese fece sei gare con il Team Mulsanne a bordo dell'Alfa Romeo Giulietta TCR by Romeo Ferraris.



All'Hungaroring correrà nel PURE ETCR per la Race HU con Romeo Ferraris-M1RA al posto di Oli Webb.



"Sono davvero felice di unirmi alla Romeo Ferraris per la gara del PURE ETCR in Ungheria. Desidero ringraziare Michela Cerruti e Mario Ferraris per questa opportunità, e spero di ricompensare la loro fiducia con grandi prestazioni in pista. Conosco bene il team, visto che ho già corso nel finale della stagione 2018 del FIA WTCR, lo stesso anno in cui ho lottato per il titolo del TCR Italy con l'Alfa Romeo Giulietta TCR by Romeo Ferraris".



"L'Hungaroring è una bella pista, sarà divertente percorrerlo con la Giulia ETCR by Romeo Ferraris. Ho avuto la possibilità di provare la macchina durante un giorno a Varano e il feeling è stato ottimo. Le alte temperature saranno un fattore importante da considerare, ma sono carico".



I suoi compagni di squadra saranno Luca Filippi, Rodrigo Baptista e Philipp Eng, quest'ultimo reduce dal successo nella Race DK.

