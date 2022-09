Rob Huff e il suo team Zengő Motorsport festeggeranno la vittoria del WTCR Trophy quando il WTCR - FIA World Touring Car Cup 2022 riprenderà alla WTCR Race of Bahrain.

La recente conferma che il calendario 2022 prevede nove eventi anziché i dieci iniziali significa che Huff non può essere più raggiunto nella classifica per i piloti indipendenti che gareggiano senza il sostegno finanziario diretto di un costruttore.



Dopo la doppietta alla WTCR Race of Alsace GrandEst, il totale punti dell'inglese è di 124 lunghezze, 50 in più del rivale Mehdi Bennani. Con un massimo di 23 punti in palio alla WTCR Race of Bahrain e alla successiva WTCR Race of Saudi Arabia, Huff è ormai sicuro del titolo, quindi segue nell'albo d'oro della serie di Discovery Sports Events Jean-Karl Vernay (2020) e Gilles Magnus (2021).



"Prima di tutto sono felicissimo di vincere il WTCR Trophy - ha detto il 42enne - È un vero privilegio e un risultato straordinario, visto che non abbiamo provato nelle due settimane prima dell'inizio della stagione; riuscirci a due eventi dalla fine è fantastico. La competizione è stata dura perché conosciamo il livello di Mehdi [Bennani], Tom [Coronel] e del mio compagno di squadra Dani [Nagy]. In definitiva, siamo nel WTCR Trophy perché non abbiamo il supporto di un costruttore, quindi questo titolo è davvero una testimonianza di ciò che la squadra è riuscita a ottenere. Siamo la più piccola della griglia fisicamente e finanziariamente, ma siamo in una posizione che ci permette di arrivare tra i primi tre nella classifica generale, il che è incredibile".



"Il motorsport si basa sulla preparazione e tutto si rifà ad essa, ma noi non avevamo nulla prima dell'inizio della stagione. Il team è riuscito a ribaltare completamente la situazione in un lasso di tempo breve, passando dal non poter correre a darmi una macchina che ha vinto due gare. È sensazionale essere in grado di cambiare anche la mentalità ed essere in lizza per il titolo mondiale a metà stagione. Zengő Motorsport è probabilmente uno dei team più speciali sulla griglia di partenza per il modo in cui riescono ad adattarsi e quindi tanto di cappello".



Il WTCR Trophy di Huff



Huff ha conquistato la sua prima vittoria stagionale nel WTCR Trophy in Gara 2 della WTCR Clean Fuels for All Race of France a maggio, dopo che Mehdi Bennani aveva trionfato in Gara 1 per il Comtoyou Team Audi Sport. Il britannico ha poi messo a segno una doppietta all'Hungaroring, prestazione che ha ripetuto al MotorLand Aragón e al Circuito Internacional de Vila Real, dove ha anche festeggiato la vittoria assoluta in Gara 2. Dopo che Tom Coronel ha conquistato il successo del WTCR Trophy in Gara 1 alla WTCR Race of Italy, Huff ha vinto nuovamente in Gara 2, prima di siglare un'altra doppietta alla WTCR Race of Alsace GrandEst. Il primo posto di Huff in Gara 2 è stata la sua seconda affermazione assoluta dell'anno, mentre il suo compagno di squadra Dániel Nagy è salito sul podio del WTCR Trophy nel 2022. Il premio per il WTCR Trophy sarà consegnato ad Huff più avanti.



Sistema di punteggio del WTCR Trophy



Giro di qualifica più veloce: 1 punto

Gara 1: 1°: 10 punti; 2°: 8; 3°: 5; 4°: 3; 5°: 1; Giro più veloce: 1

Gara 2: 1°: 10 punti; 2°: 8; 3°: 5; 4°: 3; 5°: 1; Giro più veloce: 1



WTCR − FIA World Touring Car Cup: le prossime gare



Round 15 e 16: WTCR Race of Bahrain, Bahrain International Circuit, 10-12 novembre

Round 17 e 18: WTCR Race of Saudi Arabia, Jeddah Corniche Circuit, 25-27 novembre**



**Soggetto alla firma dell'accordo con il promotore dell'evento.

Ad

WTCR Tutti i piloti autori delle Pole Position 2022 9 ORE FA

WTCR Una 24h in vista per Huff 10/09/2022 ALLE 10:49