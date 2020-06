-

Un'asta online per l'International Federation di Red Cross e Red Crescent Societies è stata lanciata oggi da RM Sotheby’s assieme alla FIA, organo di governo del WTCR – FIA World Touring Car Cup.

I membri della comunità FIA, inclusi piloti e team, hanno donato alcuni oggetti di memorabilia che dal 15 al 22 giugno verranno messi in vednita per la IFRC, che si occupa della lotta al Coronavirus.



La Fondazione FIA ha già donato 1 milione di euro in supporto di questa raccolta fondi, che fra le oggettistiche vanta la tuta di Tom Kristensen (nella foto), 9 volte vincitore di Le Mans e Presidente della FIA Drivers’ Commission, più altre cose appartenute a Lewis Hamilton, Damon Hill, Charles Leclerc e ad alcuni piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup.



"Da quando è iniziata questa pandemia e la crisi, la FIA e l'intera comunità del motorsport hanno lottato per combatterle con tanti iniziative, come ad esempio #RaceAgainstCovid - ha dichiarato il Presidente FIA, Jean Todt - Oggi abbiamo un'altra opportunità di vedere quanto siamo forti ed uniti, do il benvenuto alla collaborazione tra RM Sotheby’s e FIA per sostenere l'International Federation di Red Cross e Red Crescent Societies’ in quella che spero sia una risposta mondiale contro il COVID-19. Penso che tutti i piloti e team daranno il loro contributo e anche la Fondazione FIA con le loro generose donazioni. Vorrei che tutti si unissero a noi per avere il massimo del successo in questa iniziativa".



Su rmsothebys.com troverete tutte le informazioni e gli oggetti in asta.

WTCR La settimana del WTCR DA 9 ORE

The post FIA e RM Sotheby’s assieme per le aste online #RaceAgainstCovid appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR WTCR Fast Talk: 10 cose che non sapevamo di Yann Ehrlacher IERI A 04:00