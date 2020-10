Kiss ha vinto due titoli nel FIA ETRC, mentre Michelisz è Campione in carica del FIA WTCR: in passato hanno combattuto assieme in pista e sono molto amici dagli anni 2000, quando erano entrambi impegnati nei videogiochi.



“Nel 2004 abbiamo corso assieme negli esports e nel 2008 dal vero in pista - ricorda Kiss, anche lui passato dal PC alla pista e ora in azione coi camion - E' bello essere qui con Norbi sullo stesso tracciato, peccato che non ci sia il pubblico, ma l'atmosfera delle corse è sempre bella".



Michelisz ha aggiunto: "Due anni fa condividemmo lo stesso weekend e fu fantastico. Finita la mia gara, andai in tribuna a vedere la sua. Lo conosco da tempo ed è bello avere l'occasione di correre nello stesso evento coi camion".



Sia FIA ETRC che WTCR usano gomme Goodyear.