Tante medaglie saranno in palio nella sezione Touring Car dei secondi FIA Motorsport Games al Circuit Paul Ricard dal 26 al 30 ottobre - e i piloti del WTCR potrebbero essere protagonisti.

Il Turismo, fra le 6 discipline dei primi FIA Motorsport Games a Vallelunga nel 2019, ora è una delle 17 previste per i FIA Motorsport Games 2022 e seguirà i regolamenti TCR di WSC, utilizzati come standard anche nel WTCR - FIA World Touring Car Cup.



Le Autorità Sportive Nazionali (ASN) - club membri dell'organo di governo del motorsport mondiale della FIA - saranno ancora una volta incoraggiate a iscrivere un pilota per competere per una medaglia d'oro, d'argento o di bronzo con la bandiera e i colori del proprio Paese.



Il presidente della Commissione Turismo della FIA, Alan Gow, ha dichiarato: "Il ritorno dei FIA Motorsport Games, con le vetture turismo è una grande notizia. Nell'edizione inaugurale della Touring Car Cup nel 2019 erano rappresentate venti diverse nazioni, ma le gare di auto turismo continuano a crescere a livello nazionale e regionale in tutto il mondo. Quest'anno, con i FIA Motorsport Games che sono molto ampliati, la partecipazione dovrebbe essere ancora più grande".



I vincitori delle gare WTCR Tom Coronel, Mat'o Homola e Gilles Magnus hanno partecipato ai primi FIA Motorsport Games. Magnus, che corre con un'Audi RS 3 LMS nel WTCR per il Comtoyou Team Audi Sport, ha dichiarato: "Ho dei bellissimi ricordi del 2019. Siamo stati davvero competitivi e siamo arrivati secondi in classifica generale. È stato anche uno degli eventi più belli cui abbia mai partecipato".



La competizione FIA Motorsport Games Touring Car inizierà sabato 29 ottobre con due sessioni di prove di 30 minuti. Nella mattinata di domenica 30 ottobre sono previste una sessione di qualifiche di 30 minuti e una gara di qualifica di 25 minuti più un giro, seguite dalla gara che assegnerà le medaglie nel pomeriggio, che prevede 30 minuti più un giro.



Le iscrizioni ai FIA Motorsport Games 2022 sono state aperte il 15 giugno attraverso la piattaforma di registrazione FIA dedicata. I concorrenti che desiderano rappresentare il proprio Paese sono invitati a contattare le rispettive ASN, il cui elenco completo è disponibile qui: fia.com/members/member_club/sport-mobility-3/member_club/sport-1

Ad

WTCR Guerrieri a Magnus: “Correre a Spa è come guidare una Scalextric” 35 MINUTI FA

WTCR Rizzo: “Orgoglioso di quanto fatto da BRC a Vallelunga” UN' ORA FA